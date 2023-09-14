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Власти Саратовской области заявили о ликвидации открытого горения на газопроводе

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Власти Саратовской области заявили, что спасатели ликвидировали открытое горение на газопроводе после разгерметизации.
Власти Саратовской области заявили о ликвидации открытого горения на газопроводе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин.

«Сейчас нахожусь на месте. Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади 2 га. Пострадавших нет. Газоснабжение не предназначено для потребления населения», — рассказал он.

Ранее в МЧС заявили, что разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла возле посёлка Красный Октябрь в Саратовской области.

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