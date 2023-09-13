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Нейропсихолог Хвингия объяснила низкую работоспособность негативным мышлением

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Нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что низкая работоспособность может возникать из-за негативного мышления.
Нейропсихолог Хвингия объяснила низкую работоспособность негативным мышлением
  • Gettyimages.ru

«У нас ограничен объём внимания. Если мы начнём очень много внимания направлять на негатив, то у нас почти не останется ресурсов для поиска решения этой проблемы. Ведь решить проблему можно только из спокойного состояния», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, если постоянно обдумывать небольшую проблему, то нарушается сон и аппетит, а это приводит к снижению концентрации внимания и общей работоспособности.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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