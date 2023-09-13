Депортированный из Кишинёва глава Sputnik Молдова Денисов прибыл в Москву
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
«Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов, депортированный утром из Кишинёва, прибыл в Москву», — говорится в сообщении.
Ранее Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.
В МИД России сообщили, что ответные меры российской стороны в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова обязательно последуют.