Мать журналиста Гершковича рассказала, что он сохраняет чувство юмора

Мать арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича Элла Милман заявила, что её сын сохраняет чувство юмора.

«У нас есть возможность переписываться, и для меня является утешением видеть, насколько он силён. Мы рады, что он сохранил чувство юмора и шутит, что тюремная еда напоминает ему мою стряпню», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Гершковичу, защита обжаловала продление ареста в рамках дела о шпионаже.

Он был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.