Академик РАН Горелов дал советы по подготовке к сезону гриппа и ОРВИ

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал, как подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ.

«Подъём гриппа ожидается, но относительно этой инфекции можно быть спокойными. Она полностью управляема. Во-первых, при помощи вакцинации. Во-вторых, у гриппа чётко очерченное начало заболевания: высокая температура, мышечные боли, сухой нос. Очень важно в первые двое суток начать специфическое противогриппозное лечение», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, вакцинации от ОРВИ нет, а защититься от инфекции поможет витаминизация, прогулки, личная гигиена, ношение маски, социальная дистанция, занятия физкультурой.

Что касается COVID-19, то если раньше он представлял серьёзную угрозу для здоровья, то теперь стал сезонной инфекцией и у большинства жителей уже есть иммунитет.

Горелов рекомендовал вакцинироваться от коронавируса тем, кто им никогда не болел и не делал прививки.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.