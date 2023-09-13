Академик РАН Горелов дал советы по подготовке к сезону гриппа и ОРВИ
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«Подъём гриппа ожидается, но относительно этой инфекции можно быть спокойными. Она полностью управляема. Во-первых, при помощи вакцинации. Во-вторых, у гриппа чётко очерченное начало заболевания: высокая температура, мышечные боли, сухой нос. Очень важно в первые двое суток начать специфическое противогриппозное лечение», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, вакцинации от ОРВИ нет, а защититься от инфекции поможет витаминизация, прогулки, личная гигиена, ношение маски, социальная дистанция, занятия физкультурой.
Что касается COVID-19, то если раньше он представлял серьёзную угрозу для здоровья, то теперь стал сезонной инфекцией и у большинства жителей уже есть иммунитет.
Горелов рекомендовал вакцинироваться от коронавируса тем, кто им никогда не болел и не делал прививки.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.