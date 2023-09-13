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Психотерапевт Крашкина рекомендовала дыхательные упражнения в борьбе с тревожностью

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина дала советы, как справиться с тревожностью.
Психотерапевт Крашкина рекомендовала дыхательные упражнения в борьбе с тревожностью
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В беседе с РИАМО Крашкина рекомендовала делать дыхательные упражнения. 

«Их можно делать по следующей схеме: посчитайте в уме до четырёх — вдохните, затем до двух — задержите дыхание, потом до шести — выдохните», — пояснила психотерапевт.

Также специалист посоветовала вести дневник эмоций, чтобы понять причины состояния.

По мнению Крашкиной, не менее важно соблюдать «цифровой детокс», в частности за час до сна и после отложить новостной контент и социальные сети.

«Если вы замечаете, что, несмотря на все попытки, ваше стрессовое состояние сохраняется и даже усиливается, рекомендовано обратиться к врачу», — добавила психотерапевт. 

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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