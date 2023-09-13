Психотерапевт Крашкина рекомендовала дыхательные упражнения в борьбе с тревожностью

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина дала советы, как справиться с тревожностью.

В беседе с РИАМО Крашкина рекомендовала делать дыхательные упражнения.

«Их можно делать по следующей схеме: посчитайте в уме до четырёх — вдохните, затем до двух — задержите дыхание, потом до шести — выдохните», — пояснила психотерапевт.

Также специалист посоветовала вести дневник эмоций, чтобы понять причины состояния.

По мнению Крашкиной, не менее важно соблюдать «цифровой детокс», в частности за час до сна и после отложить новостной контент и социальные сети.

«Если вы замечаете, что, несмотря на все попытки, ваше стрессовое состояние сохраняется и даже усиливается, рекомендовано обратиться к врачу», — добавила психотерапевт.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.