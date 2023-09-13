Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса

Корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышла из российского бизнеса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, гендиректором стал Денис Щукин. Сама организация сменила название на ООО «Ритэйл кселенс».

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, переговоры по продаже сети магазинов велись давно.

«В это время прямые магазины в собственном управлении брендов не работали. Видимо, издержки, связанные с поддержанием такой «консервации» сети, вынудили владельца перейти к плану по передаче бизнеса местному менеджменту», — сказал он.

Ранее международная пивоваренная компания Heineken заявила о прекращении в течение шести месяцев производства продукции под брендом Amstel в России.

Также Heineken завершила продажу своих российских активов группе «Арнест». Цена покупки российского бизнеса Heineken составляет €1 за 100% акций.