Узнать больше

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса

Короткая ссылка
Корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышла из российского бизнеса.
Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Way

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, гендиректором стал Денис Щукин. Сама организация сменила название на ООО «Ритэйл кселенс».

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, переговоры по продаже сети магазинов велись давно.

«В это время прямые магазины в собственном управлении брендов не работали. Видимо, издержки, связанные с поддержанием такой «консервации» сети, вынудили владельца перейти к плану по передаче бизнеса местному менеджменту», — сказал он.

Ранее международная пивоваренная компания Heineken заявила о прекращении в течение шести месяцев производства продукции под брендом Amstel в России.

Также Heineken завершила продажу своих российских активов группе «Арнест». Цена покупки российского бизнеса Heineken составляет €1 за 100% акций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить