Врач Уланкина заявила, что у каждой позы в йоге есть противопоказания

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, людям с какими заболеваниями не стоит заниматься йогой.

В беседе с «Газетой.Ru» Уланкина объяснила, что у каждой позы в йоге есть противопоказания.

Так, хотя асана «собака мордой вниз» считается самой безопасной, её не стоит выполнять людям с повышенным артериальным давлением, некомпенсированной травмой шейного отдела позвоночника, глаукомой и микроинсультом.

Кроме того, врач не рекомендует людям с заболеваниями щитовидной железы, повышенным внутричерепным давлением и патологиями сердечно-сосудистой системы выполнять асану сарвангасану.

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