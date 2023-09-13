Врач Уланкина заявила, что у каждой позы в йоге есть противопоказания
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В беседе с «Газетой.Ru» Уланкина объяснила, что у каждой позы в йоге есть противопоказания.
Так, хотя асана «собака мордой вниз» считается самой безопасной, её не стоит выполнять людям с повышенным артериальным давлением, некомпенсированной травмой шейного отдела позвоночника, глаукомой и микроинсультом.
Кроме того, врач не рекомендует людям с заболеваниями щитовидной железы, повышенным внутричерепным давлением и патологиями сердечно-сосудистой системы выполнять асану сарвангасану.
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