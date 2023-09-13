Депутат Белик: киевский режим демонстрирует своё хищное и гнилое нутро

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал атаку крылатыми ракетами по Севастополю.

«Киевский режим в который раз демонстрирует своё хищное и гнилое нутро, проводя свои террористические атаки. Севастополь и Крым не дают покоя сидящим в Киеве преступникам и их западным кукловодам», — считает парламентарий.

По его словам, именно с бесчеловечными вызовами террористов сражаются сегодня «наши бойцы в ходе специальной военной операции».

«Это зло необходимо искоренять, а террористов — уничтожать. Другие методы борьбы, кроме силы, на них не действуют», — уверен он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.