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Парламентарий Крыма Гемпель: Украина подтвердила статус террористической страны

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Анастасия Белоусова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT назвал Украину террористическим государством из-за атак крылатыми ракетами по Севастополю.
Парламентарий Крыма Гемпель: Украина подтвердила статус террористической страны
  • Gettyimages.ru

«В очередной раз Украина подтвердила свой статус террористического государства. Безусловно, это — террористический акт. Безусловно, террористические акты не приведут Украину к положительному результату. Тем более что после этого удара пострадали мирные люди, гражданские, рабочие», — считает Гемпель.

По его словам, Украина «как страна развалилась, превратилась в террористическое государство, уничтожила свою экономику, свой людской потенциал».

«Украинскому народу надо осознать это и как можно быстрее политическое руководство во главе с Зеленским отправить в отставку. А украинской армии — подписать капитуляцию», — добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.

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