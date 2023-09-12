В Госдуме предложили назвать «законом Мизулиной» инициативу о доносчиках
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«По такому случаю ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовём его «закон Мизулиной», — прокомментировал Даванков.
Он также считает, что «общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян», включая учёных, предпринимателей и специалистов в сфере IT.
Ранее Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.