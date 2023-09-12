В Госдуме предложили назвать «законом Мизулиной» инициативу о доносчиках

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил назвать «законом Мизулиной» инициативу о доносчиках после того, как глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в российское Минобороны с призывом отправить блогера Даню Милохина служить в Вооружённые силы России во время осеннего призыва.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«По такому случаю ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовём его «закон Мизулиной», — прокомментировал Даванков.

Он также считает, что «общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян», включая учёных, предпринимателей и специалистов в сфере IT.

Ранее Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.