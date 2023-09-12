СК сообщил о задержании подозреваемого в преступлениях на Фестивальной улице
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве в Telegram.
«Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в квартире, расположенной на улице Фестивальной в городе Москве», — говорится в сообщении.
Следователи готовят документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы в отношении мужчины.
«Изучаются записи с камер видеонаблюдения», — уточняет ведомство.
Ранее прокуратура Москвы сообщила об обнаружении обезглавленного тела мужчины в парковой зоне вблизи улицы Фестивальной.
Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что четыре человека пострадали в результате ЧП, в ходе которого подросток с ножом попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района.