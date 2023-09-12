СК сообщил о задержании подозреваемого в преступлениях на Фестивальной улице

Подозреваемый в убийстве, произошедшем в квартире на улице Фестивальной в Москве, задержан. Мужчину также проверяют на причастность к убийству молодого человека в парке на севере столицы.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве в Telegram. «Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в квартире, расположенной на улице Фестивальной в городе Москве», — говорится в сообщении. Следователи готовят документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы в отношении мужчины. «Изучаются записи с камер видеонаблюдения», — уточняет ведомство. Ранее прокуратура Москвы сообщила об обнаружении обезглавленного тела мужчины в парковой зоне вблизи улицы Фестивальной. Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что четыре человека пострадали в результате ЧП, в ходе которого подросток с ножом попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района.