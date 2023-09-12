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СК сообщил о задержании подозреваемого в преступлениях на Фестивальной улице

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Подозреваемый в убийстве, произошедшем в квартире на улице Фестивальной в Москве, задержан. Мужчину также проверяют на причастность к убийству молодого человека в парке на севере столицы.
СК сообщил о задержании подозреваемого в преступлениях на Фестивальной улице
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве в Telegram.

«Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в квартире, расположенной на улице Фестивальной в городе Москве», — говорится в сообщении.

Следователи готовят документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы в отношении мужчины.

«Изучаются записи с камер видеонаблюдения», — уточняет ведомство.

Ранее прокуратура Москвы сообщила об обнаружении обезглавленного тела мужчины в парковой зоне вблизи улицы Фестивальной.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что четыре человека пострадали в результате ЧП, в ходе которого подросток с ножом попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района.

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