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В парковой зоне в Москве обнаружили обезглавленное тело мужчины

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Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении обезглавленного тела мужчины в парковой зоне вблизи улицы Фестивальной.
В парковой зоне в Москве обнаружили обезглавленное тело мужчины
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на теле мужчины были зафиксированы колото-резаные ранения.

Позже в квартире жилого дома по этой же улице нашли ещё один труп с признаками насильственной смерти.

В начале августа тело без головы нашли под мостом через ручей в Индустриальном районе Хабаровска.

Ранее в Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело нашли в бочке.

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