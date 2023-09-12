В парковой зоне в Москве обнаружили обезглавленное тело мужчины
- РИА Новости
«Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на теле мужчины были зафиксированы колото-резаные ранения.
Позже в квартире жилого дома по этой же улице нашли ещё один труп с признаками насильственной смерти.
В начале августа тело без головы нашли под мостом через ручей в Индустриальном районе Хабаровска.
Ранее в Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело нашли в бочке.