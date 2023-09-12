Новый созыв Народного совета ЛНР соберётся на первое заседание до конца сентября
Первое заседание нового созыва Народного совета ЛНР, сформированного по российскому законодательству, пройдёт до конца сентября, заявил спикер парламента региона Денис Мирошниченко.
- РИА Новости
- © Максим Захаров
Об этом пишет ТАСС.
«Сентябрь», — ответил Мирошниченко на вопрос, когда пройдёт первое заседание Народного совета ЛНР.
21 августа врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон о выборах главы ЛНР.
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