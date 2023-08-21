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Пасечник подписал закон о выборах главы ЛНР

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон о выборах главы ЛНР.
Пасечник подписал закон о выборах главы ЛНР
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Документ опубликован на официальном портале главы региона.

В документе отмечается, что лидера республики выбирают кандидаты Народного совета ЛНР из трёх человек, представленных президентом России.

«В случае если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов депутатов Народного совета Луганской Народной Республики, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов», — следует из текста закона.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

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