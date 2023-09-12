В Петербурге зафиксировали рост спроса на рабочий персонал

В Санкт-Петербурге на 68% вырос спрос на рабочий персонал в 2023 году.

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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru. Среди самых востребованных сотрудников — водители, упаковщики, кладовщики, курьеры, слесари, разнорабочие, уборщики, электромонтажники и другие. Также отмечен рост предлагаемой зарплаты для представителей рабочих профессий. Она достигла 70 тыс. рублей. Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.