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Более 60 тысяч заявок поступило на конкурс «Это у нас семейное» за неделю

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На конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» поступило более 60 тыс. заявок за неделю с момента начала регистрации. 
Более 60 тысяч заявок поступило на конкурс «Это у нас семейное» за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Соответствующие данные привёл первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Неделя всего прошла с начала приёма заявок, у нас уже более 60 тыс. человек, которые подали заявку на участие в конкурсе», — цитирует его ТАСС.

По словам Кириенко, заявки подали семьи из 89 российских регионов. Также в конкурсе захотели участвовать семьи из стран СНГ, США, Германии, Франции и Швеции.

«Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе», — сказал он.

Он отметил, что по решению президента России Владимира Путина 30 семей по итогам участия в конкурсе получат сертификат на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.

Позже стартовала регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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