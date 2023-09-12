В УрФО обозначили меры для подготовки к сезонному росту заболеваемости ОРВИ

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. В частности, была поставлена задача обеспечить готовность регионов к осеннему подъёму заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского полпредства.

«Лучшая профилактика гриппа и ОРВИ — это вакцинация, гигиена и здоровый образ жизни», — заявил Якушев.

Он призывал всех жителей округа ответственно относиться к здоровью — собственному и окружающих, и своевременно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.