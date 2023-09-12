Силы ПВО около 13:30 мск уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«12 сентября около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ в понедельник, 11 сентября, нанесли удар беспилотниками по Энергодару.