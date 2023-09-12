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Силы ПВО около 13:30 мск уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Российские силы ПВО около 13:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Силы ПВО около 13:30 мск уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«12 сентября около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ в понедельник, 11 сентября, нанесли удар беспилотниками по Энергодару.

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