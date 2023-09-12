Лихачёв: ВСУ 11 сентября ударили беспилотниками по Энергодару

ВСУ в понедельник, 11 сентября, нанесли удар беспилотниками по Энергодару.

Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Вчера была массированная атака беспилотниками на город Энергодар. В районе 18:00 было зафиксировано шесть прилётов», — цитирует его РИА Новости.

Лихачёв рассказал, что два беспилотника удалось ликвидировать на подлёте, четыре нанесли удары.

«Под удар попали городской парк, Дом культуры «Современник» и офис «Единой России», — отметил он.

Утром 11 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Также в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.