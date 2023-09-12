Лихачёв: ВСУ 11 сентября ударили беспилотниками по Энергодару
- РИА Новости
Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
«Вчера была массированная атака беспилотниками на город Энергодар. В районе 18:00 было зафиксировано шесть прилётов», — цитирует его РИА Новости.
Лихачёв рассказал, что два беспилотника удалось ликвидировать на подлёте, четыре нанесли удары.
«Под удар попали городской парк, Дом культуры «Современник» и офис «Единой России», — отметил он.
Утром 11 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.
Также в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.