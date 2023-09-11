Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

В заявлении ведомства сказано, что ночью 11 сентября около 01:20 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Средства ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.