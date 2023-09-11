Узнать больше

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Короткая ссылка
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

В заявлении ведомства сказано, что ночью 11 сентября около 01:20 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Средства ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить