Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Об этом сообщает Министерство обороны России.
В заявлении ведомства сказано, что ночью 11 сентября около 01:20 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
Средства ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.
Ранее в ведомстве сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.