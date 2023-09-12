В Калининградской области вдвое вырос спрос на специалистов рабочих профессий
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.
В Калининграде и области в категории «Рабочий персонал» вырос спрос на водителей, операторов кол-центров, разнорабочих, упаковщиков, кладовщиков, слесарей, уборщиков, операторов производственных линий, электромонтажников, курьеров, сварщиков, автослесарей, грузчиков.
Наряду с этим наблюдается рост зарплат для сотрудников этих категорий. Так, в регионе работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал», за год подняли предлагаемую зарплату с 42 413 до 56 838 рублей.
В целом по России зарплаты в вакансиях для рабочих выросли с 59 798 до 89 769 рублей.
Ранее НСН сообщала, что самозанятые Москвы заплатили налогов на 4,5 млрд рублей по итогам полугодия.