В Калининградской области вдвое вырос спрос на специалистов рабочих профессий

Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий. В сентябре 2023 года рост предложений на рынке составил 104% по сравнению в осенью 2022-го.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

В Калининграде и области в категории «Рабочий персонал» вырос спрос на водителей, операторов кол-центров, разнорабочих, упаковщиков, кладовщиков, слесарей, уборщиков, операторов производственных линий, электромонтажников, курьеров, сварщиков, автослесарей, грузчиков.

Наряду с этим наблюдается рост зарплат для сотрудников этих категорий. Так, в регионе работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал», за год подняли предлагаемую зарплату с 42 413 до 56 838 рублей.

В целом по России зарплаты в вакансиях для рабочих выросли с 59 798 до 89 769 рублей.

Ранее НСН сообщала, что самозанятые Москвы заплатили налогов на 4,5 млрд рублей по итогам полугодия.