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На портале «Цифровое Подмосковье» размещены региональные решения по внедрению ИИ

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На портале «Цифровое Подмосковье» власти регионов страны могут поделиться опытом внедрения ИИ-технологий.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство государственного управления, ИТ и связи.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, практики, которые уже работают в одном регионе, можно адаптировать для другого.

Так, на портале все проекты разделены на три направления: «ИИ-решения», «Субъектам», «Бизнесу». Кроме того, в карточке каждого проекта размещены сведения о цели создания ИИ-решения, регионе применения и достигнутом результате.

Ранее RT сообщило, что на Восточном экономическом форуме группа учёных из Камчатского края и Москвы 11 сентября представила проект для изучения стратегий развития регионов — «Интерактивно.РФ».

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