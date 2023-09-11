На ВЭФ рассказали о перспективах и будущих трендах цифрового развития в России

На Восточном экономическом форуме группа учёных из Камчатского края и Москвы 11 сентября представила проект для изучения стратегий развития регионов — «Интерактивно.РФ».

Командой была создана игра, в которой на интерактивной карте Камчатки расставляются разные объекты инфраструктуры — фабрики, логистические центры, курорты и жилые массивы. Для победы нужно разместить их так, чтобы создать условия для максимально возможного роста экономического благосостояния при сохранении экологии региона.

Проект создан при поддержке группы «Интеррос» и правительства Камчатского края Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов в сотрудничестве с музеем вулканов «Вулканариум».

«Это уникальная разработка, позволяющая пусть и в игровой форме наглядно понимать, какой эффект для региональной экономики даст тот или иной проект развития территорий», — пояснил директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос» Александр Сафонов.

Также на ВЭФ-2023 представили новые решения для развития музеев России. Группа «Интеррос» и платформа «Атомайз» создали NFT на фрески мастерской Рафаэля XVI века из коллекции Государственного Эрмитажа. Приобретатели токенов смогут получить индивидуальные цифровые права на облик этих произведений искусства до их реставрации. Средства, полученные с продажи NFT, будут направлены на другие реставрационные работы в коллекциях Эрмитажа.

© Пресс-служба «Интеррос»

Всего на три фрески школы Рафаэля в равном количестве было выпущено 60 токенов. В ходе презентации был продемонстрирован сайт проекта, где любой желающий может выбрать себе часть фрески и зарезервировать соответствующий токен. Также оказалось, что часть выпущенных токенов уже забронированы первыми покупателями.

Это первый в России проект в области токенизации предметов искусства. Инновационное решение позволяет привлекать средства как для реставрационных работ, так и ремонта, а также развития музеев в целом.