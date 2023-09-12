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Автоэксперт прокомментировал идею временно лишать прав при 10 неоплаченных штрафах

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Анастасия Белоусова
Автоэксперт Константин Лигачёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника приостанавливать право управления транспортным средством («замораживать» водительское удостоверение), когда у водителя десять и более неоплаченных штрафов.

«Неоплаченный штрафы — это, конечно, плохо. С другой стороны, у нас есть автовладельцы, которые не очень дружат с компьютерами и не знают, что у них есть штраф. Некоторые автовладельцы не получают достоверных извещений», — считает эксперт.

По его словам, много времени может также уйти на то, чтобы оспорить штрафы.

«Есть много нюансов», — подчеркнул Лигачёв.

Ранее в России предложили водителей временно лишать права управления при 10 неоплаченных штрафах. 

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