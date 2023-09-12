Автоэксперт прокомментировал идею временно лишать прав при 10 неоплаченных штрафах
«Неоплаченный штрафы — это, конечно, плохо. С другой стороны, у нас есть автовладельцы, которые не очень дружат с компьютерами и не знают, что у них есть штраф. Некоторые автовладельцы не получают достоверных извещений», — считает эксперт.
По его словам, много времени может также уйти на то, чтобы оспорить штрафы.
«Есть много нюансов», — подчеркнул Лигачёв.
Ранее в России предложили водителей временно лишать права управления при 10 неоплаченных штрафах.