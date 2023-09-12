В Южном Бутове открыли новую школу на 625 учеников

В столичном районе Южное Бутово ввели в эксплуатацию новую школу общей площадью 11,1 тыс. кв. м на 625 учащихся.

Образовательное учреждение, расположенное на Старокрымской улице, вошло в состав школы №1354 «Вектор», передаёт Агентство Бизнес Новостей.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента образования и науки Александр Молотков заявил, что с 2011 года в столице в общей сложности было построено более 570 детских садов и школ.

Ранее, по сообщению «Утро.ру», в День знаний, 1 сентября, в МГТУ имени Баумана мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса — многофункциональный научно-образовательный и «Дворец технологий».