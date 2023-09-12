Спрос на школьные товары вырос в России в 2,5 раза в 2023 году
Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Мегамаркета».
Также в первые дни сентября в стране выросло количество заказов учебников и рабочих тетрадей.
Значительно вырос спрос на канцелярию (+177% по сравнению с прошлым годом). Это ученические тетради, ручки, школьные пеналы, цветные бумага и картон, альбомы для рисования и книжные закладки.
В августе россияне активно покупали детскую одежду и обувь. По сравнению с 2022 годом спрос на эти товары увеличился более чем в шесть раз.
Ранее врач-педиатр группы компаний BestDoctor Татьяна Кашкина дала советы по выбору школьного рюкзака. Она напомнила рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым вес ранца с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребёнка.