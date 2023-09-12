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Спрос на школьные товары вырос в России в 2,5 раза в 2023 году

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В России в 2023 году спрос на школьные товары вырос в 2,5 раза. Также во второй половине лета продажи детских рюкзаков, пеналов, дневников и мешков для сменной обуви увеличились на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Мегамаркета».

Также в первые дни сентября в стране выросло количество заказов учебников и рабочих тетрадей.

Значительно вырос спрос на канцелярию (+177% по сравнению с прошлым годом). Это ученические тетради, ручки, школьные пеналы, цветные бумага и картон, альбомы для рисования и книжные закладки.

В августе россияне активно покупали детскую одежду и обувь. По сравнению с 2022 годом спрос на эти товары увеличился более чем в шесть раз.

Ранее врач-педиатр группы компаний BestDoctor Татьяна Кашкина дала советы по выбору школьного рюкзака. Она напомнила рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым вес ранца с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребёнка.

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