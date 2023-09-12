«Уральские авиалинии»: профессионализм экипажа позволил посадить Airbus A320

Совершить экстренную посадку самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» удалось благодаря профессионализму экипажа и слаженным действиям, заявили в компании.

«Благодаря профессионализму и слаженным действиям (лётного и кабинного экипажа лайнера Airbus A320 рейса U6-1383. — RT) удалось совершить посадку в пшеничном поле без трагических последствий», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Все пассажиры эвакуированы.

Отмечается, что пострадавших нет.

В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.