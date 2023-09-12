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Работодатели стали чаще отказываться от удалёнки в пользу гибридного графика

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В России число вакансий с удалённым графиком работы в начале осени 2023 года сократилось на 46% по сравнению с показателем предыдущего. При этом количество предложений о работе с гибридным форматом занятости увеличилось в 2,4 раза.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Работодатели считают удалённый формат менее эффективным и предпочитают, чтобы сотрудники присутствовали в офисе. В начале осени 2023 года эта тенденция отмечается в таких сферах, как банкинг, бухгалтерия, маркетинг, реклама и PR, продажи и юриспруденция — количество предложений об удалённой работе здесь уменьшилось в два раза, а в сферах IT и администрирования — в 1,8 раза.

При этом количество вакансий, предполагающих совмещение удалённого и офисного формата работы, увеличилось в 2,4 раза за год. Также соискатели стали больше интересоваться таким форматом работы.

Так, представители сферы управления персоналом в 1,8 раза чаще стали откликаться на вакансии со смешанной формой занятости, сегмента банкинга — в 1,5 раза, администрирования и консультирования — в 1,3 раза.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на данные компании HeadHunter сообщал, что в Калининградской области в сервисе размещено 630 вакансий с частичной занятостью.

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