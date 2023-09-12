Узнать больше

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь ХХI век.
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век
  • © Вячеслав Викторов/Фонд Росконгресс

«Темпов развития региона точно не будем сокращать, потому что развитие Дальнего Востока — это абсолютный приоритет России, прямой приоритет России в целом на весь ХХI век», — приводит ТАСС его слова на встрече с модераторами сессии ВЭФ.

Путин назвал Дальний Восток «колоссальным регионом с небольшим количеством населения с огромным потенциалом».

Ранее Путин поручил тщательно проанализировать ситуацию в районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и принять меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить