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Путин поручил проанализировать ситуацию с рисками подтопления на Дальнем Востоке

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Российский лидер Владимир Путин поручил тщательно проанализировать ситуацию в районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и принять меры.
Путин поручил проанализировать ситуацию с рисками подтопления на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

«Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены, я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтоплений, и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в рамках ВЭФ глава Владивостока Константин Шестаков подписал соглашение по благоустройству территории, прилегающей к Токарёвскому маяку.

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