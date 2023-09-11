Путин поручил проанализировать ситуацию с рисками подтопления на Дальнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин поручил тщательно проанализировать ситуацию в районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и принять меры.

«Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены, я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтоплений, и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в рамках ВЭФ глава Владивостока Константин Шестаков подписал соглашение по благоустройству территории, прилегающей к Токарёвскому маяку.