Попова: пандемия коронавируса уходит, это очевидно
«Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно», — приводит ТАСС слова Поповой на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Она отметила, что уроки пандемии должны быть максимально извлечены.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.