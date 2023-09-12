Попова: пандемия коронавируса уходит, это очевидно

Пандемия коронавируса заканчивается, на данный момент это очевидно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно», — приводит ТАСС слова Поповой на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Она отметила, что уроки пандемии должны быть максимально извлечены.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.