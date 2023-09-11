Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа
- РИА Новости
«Сегодня на стенде Роспотребнадзора (на VII Восточном экономическом форуме. — RT) мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей нашей дорогой, прекрасной страны и её жителей», — сказала она.
Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Отмечается, что в этом году в противогриппозной вакцине заменён один компонент для варианта гриппа H1N1. При этом антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.
По словам Поповой, на сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в российские регионы, а готовность к прививочной кампании достаточно высокая.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.