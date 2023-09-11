Песков: итоги выборов говорят об абсолютной поддержке россиянами курса Путина

Результаты прошедших в рамках единого дня голосования выборов говорят об абсолютной поддержке населением России курса президента Владимира Путина.

Об этом сказал в интервью газете «Известия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы видим результаты, которые говорят об абсолютной поддержке населением курса Путина, результативности работы власти», — отметил представитель Кремля.

Он также заявил, что это говорит о том, что региональные власти вместе с федеральным правительством в русле поручения президента «действуют так, что люди ставят «пятёрку».

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в едином дне голосования приняли участие более 45 млн избирателей, средняя явка составила 43,5%.