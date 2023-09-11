Прокуратура подала кассацию по делу об оскорблении ребёнка в шапке с Z на Урале
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.
«Дело передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — говорится в публикации.
Рассмотрение дела назначено на 27 сентября.
Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга постановил выписать штраф Александру Неустроеву в размере 7 тыс. рублей за оскорбление мальчика в шапке с буквой Z.
Также уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.
Позже Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при рассмотрении этого уголовного дела.