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Прокуратура подала кассацию по делу об оскорблении ребёнка в шапке с Z на Урале

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Прокуратура Свердловской области обжаловала прекращение дела об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге.
Прокуратура подала кассацию по делу об оскорблении ребёнка в шапке с Z на Урале
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

«Дело передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — говорится в публикации.

Рассмотрение дела назначено на 27 сентября.

Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга постановил выписать штраф Александру Неустроеву в размере 7 тыс. рублей за оскорбление мальчика в шапке с буквой Z.

Также уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.

Позже Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при рассмотрении этого уголовного дела.

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