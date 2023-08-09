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Оскорблявший мальчика из-за шапки с буквой Z в Екатеринбурге получил штраф

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Екатеринбуржец Александр Неустроев, который оскорблял в апреле 2023 года мальчика из-за шапки с буквой Z, получил штраф.
Оскорблявший мальчика из-за шапки с буквой Z в Екатеринбурге получил штраф
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации URA.ru со ссылкой на Ленинский районный суд.

Суд постановил выписать штраф Неустроеву в размере семи тысяч рублей. На текущий момент уголовное дело в отношении мужчины прекращено.

«Уголовное дело прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф», — говорится в заявлении.

25 апреля ГУ МВД по Свердловской области заявило, что бойцы ОМОНа региональной Росгвардии задержали мужчину, который оскорблял ребёнка из-за буквы Z на шапке.

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