Оскорблявший мальчика из-за шапки с буквой Z в Екатеринбурге получил штраф

Екатеринбуржец Александр Неустроев, который оскорблял в апреле 2023 года мальчика из-за шапки с буквой Z, получил штраф.

Об этом говорится в публикации URA.ru со ссылкой на Ленинский районный суд.

Суд постановил выписать штраф Неустроеву в размере семи тысяч рублей. На текущий момент уголовное дело в отношении мужчины прекращено.

«Уголовное дело прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф», — говорится в заявлении.

25 апреля ГУ МВД по Свердловской области заявило, что бойцы ОМОНа региональной Росгвардии задержали мужчину, который оскорблял ребёнка из-за буквы Z на шапке.