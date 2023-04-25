В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребёнка в шапке с буквой Z

Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, оскорблявшего ребёнка в шапке с буквой Z.

Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Гражданина, оскорбившего ребёнка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по городу Екатеринбургу», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что к операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОНа региональной Росгвардии.

Мужчина принёс извинения ребёнку и его законным представителям.

В марте суд приговорил к 1,5 года условного заключения жителя Ярославля за поджог баннера с буквой Z в центре города.