В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребёнка в шапке с буквой Z

Короткая ссылка
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, оскорблявшего ребёнка в шапке с буквой Z.
В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребёнка в шапке с буквой Z
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Гражданина, оскорбившего ребёнка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по городу Екатеринбургу», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что к операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОНа региональной Росгвардии.

Мужчина принёс извинения ребёнку и его законным представителям.

В марте суд приговорил к 1,5 года условного заключения жителя Ярославля за поджог баннера с буквой Z в центре города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить