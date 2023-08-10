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Дело об оскорблении ребёнка в шапке Z в Екатеринбурге будет пересмотрено

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Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге.
Дело об оскорблении ребёнка в шапке Z в Екатеринбурге будет пересмотрено
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет ведомство в своём Telegram-канале.

Сообщается, что Генпрокуратура уже дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. Также там отметили, что совершённое Неустроевым преступление относится к категории средней степени тяжести.

«Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам России», — пишет ведомство.

Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга постановил выписать штраф Неустроеву в размере семи тысяч рублей за оскорбление мальчика в шапке с буквой Z. Также уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.

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