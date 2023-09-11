Итоговая явка на выборах губернатора Смоленской области составила 33,91%

Итоговая явка в рамках досрочных выборов губернатора Смоленской области составила 33,91%.

Об этом свидетельствуют данные областной избирательной комиссии в Telegram-канале.

«Результаты явки избирателей на момент окончания процесса голосования: по досрочным выборам губернатора Смоленской области — 33,91%, по выборам депутатов Смоленской областной думы седьмого созыва — 33,95%», — заявили в облизбиркоме.

По информации ЦИК России, по итогам обработки 100% протоколов на выборах в регионе победил врио губернатора Василий Анохин («Единая Россия»), он набрал 86,62% голосов избирателей. При этом Андрей Максимов от КПРФ набрал 5,74%, кандидат от ЛДПР Михаил Ковалёв набрал 3,99%, а представитель «Коммунистов России» Роман Шклавец получил 1,36% голосов.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в едином дне голосования приняли участие более 45 млн избирателей, средняя явка составила 43,5%.