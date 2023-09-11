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МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепропетровска Филатова

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В России объявили в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова.
МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепропетровска Филатова
  • РИА Новости

«Филатов Борис Альбертович. Украинец. Разыскивается по статье УК России», — приводит сообщение базы ведомства ТАСС.

В 2022 году российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова.

Также в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.

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