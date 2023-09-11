МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепропетровска Филатова
- РИА Новости
«Филатов Борис Альбертович. Украинец. Разыскивается по статье УК России», — приводит сообщение базы ведомства ТАСС.
В 2022 году российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова.
Также в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.