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В ростовской школе рассказали о поведении совершившего нападение подростка

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Вахтёр школы в хуторе Красный Десант Ростовской области после вооружённого нападения девятиклассника заявила, что ранее за молодым человеком странностей не замечалось.
В ростовской школе рассказали о поведении совершившего нападение подростка
  • РИА Новости

После инцидента, произошедшего утром 11 сентября, занятия в школе прекращены.

«Мы стойкие, никого мы не испугались», — заявила вахтёр в комментарии телеканалу «360».

Также один из родителей рассказал, что узнал о случившемся от супруги. Он сразу же пошёл к школе, однако в это время нападавшего уже обезвредили.

По информации источника телеканала, у нападавшего были претензии к учителю обществознания из-за оценок.

Известно, что молодому человеку 15 лет, у него есть психическое расстройство.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что четыре человека пострадали в результате ЧП, в ходе которого подросток с ножом попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района.

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