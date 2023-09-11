Остеопат Животов: после некачественного массажа могут быть осложнения

Врач-остеопат Владимир Животов предупредил, что неквалифицированные мануальные терапевты могут наносить вред здоровью.

Нельзя никому «позволять хрустеть» позвоночником, поясницей, шеей — такие манипуляции могут быть травмоопасны, сказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он пояснил, что некоторые боли могут появляться из-за травм, полученных в прошлом. По его словам, протрузии, грыжи, остеохондроз — это подпорки, которые тело создаёт для компенсации прежней травмы. Попытка «поправить» это чревата серьёзными осложнениями.

«Когда мы пытаемся в эту систему влезть — вправляя, думая, что мы это сделаем, и будет лучше, — мы у тела выбиваем опору, которую оно себе создало», — резюмировал врач.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.