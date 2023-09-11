Бастрыкину доложат обстоятельства дела о травле юноши в хоккейном клубе Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин заслушает доклад о результатах проверки по факту травли одного из воспитанников пермского хоккейного клуба «Молот».

Проверку инициировали после того, как в сеть попало видео, где подростки издеваются над своим сверстником 2008 года рождения, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК России.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика в социальном приюте «Асылташ».