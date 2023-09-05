В Татарстане возбудили уголовное дело после инцидента в социальном приюте

В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика в социальном приюте «Асылташ».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

В соцсетях ранее распространили видео избиения ребёнка подростками в одной из комнат приюта.

«Возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следователи проводят проверку видео из Карпинска (Свердловская область), на котором подросток избивает ребёнка более младшего возраста.

Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обращения об избиении ребёнка депутатом в Сызрани Самарской области.