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В Татарстане возбудили уголовное дело после инцидента в социальном приюте

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В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика в социальном приюте «Асылташ».
В Татарстане возбудили уголовное дело после инцидента в социальном приюте
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

В соцсетях ранее распространили видео избиения ребёнка подростками в одной из комнат приюта.

«Возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следователи проводят проверку видео из Карпинска (Свердловская область), на котором подросток избивает ребёнка более младшего возраста.

Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обращения об избиении ребёнка депутатом в Сызрани Самарской области.

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