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Больше половины россиян совмещали работу или учёбу с подработкой

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Согласно результатам нового исследования, больше половины россиян (57%) совмещали работу и учёбу с подработкой. Опрошенные также рассказали, как это влияло на их жизнь.
Больше половины россиян совмещали работу или учёбу с подработкой
  • Gettyimages.ru

Совмещали с подработкой работу 44% респондентов, с учёбой — 13%, а ещё 43% устраивались на подработку в свободное время, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Те, кто совмещает работу и подработку, отметили, что из-за занятости меньше времени уделяли друзьям и семье (55%). Также 45% опрошенных признались, что им приходилось дорабатывать на выходных и в отпуске, чтобы всё успеть, 32% оставались допоздна на работе, 10% отпрашивались на подработку у начальника.

Среди тех, кто совмещает подработку и учёбу, 35% респондентов пропускали пары, 25% отрабатывали прогулы дополнительными заданиями, 21% договаривались с преподавателями и деканатом.

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