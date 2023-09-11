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В Минстрое России спрогнозировали снижение спроса на ипотеку на новостройки

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Замминистра строительства России Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) спрогнозировали снижение спроса на ипотеку на новостройки из-за повышения взноса.
В Минстрое России спрогнозировали снижение спроса на ипотеку на новостройки
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По его словам, на снижение спроса может повлиять не только повышение размера первоначального взноса по льготной и другим ипотекам, но и ряд других факторов, в частности вступление в силу изменений регуляторного характера ЦБ в октябре.

«Мы тоже считаем, что это может привести... к совокупному снижению спроса на первичном рынке на 20%, а то и больше в некоторых регионах», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке.

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