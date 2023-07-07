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«Известия»: Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке

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В ЦБ рассматривают лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке.
«Известия»: Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на регулятор.

Как отмечается в материале, для этого необходимо установить минимальные требования к устойчивости игроков рынка. Кроме того, нужно выравнять условия для аренды и ипотеки в части налогов.

Уточняется, что данный вариант подойдёт для тех, у кого нет возможности внести  первоначальный взнос.

В ЦБ также заявили, что новый продукт может стать лишь дополнением к уже существующим вариантам, для его развития необходима поддержка государства.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с НСН прокомментировала сообщение о том, что в нижней палате парламента предложили использовать материнский капитал в качестве банковского вклада.

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