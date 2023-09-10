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Потратить баллы «Миллиона призов» можно на билеты в театр или поход в ресторан

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Победители программы «Миллион призов» смогут потратить баллы на приобретение билетов в театр или поход в ресторан.
Потратить баллы «Миллиона призов» можно на билеты в театр или поход в ресторан
  • РИА Новости

Об этом сообщает mos.ru.

Отмечается, что всего в программе «Миллион призов» участвует 50 культурных учреждений столицы, например, Театр на Таганке, «Современник», Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, «Практика», Московский театр юного зрителя.

Кроме того, призовые баллы «Миллиона призов» можно направить на благотворительность.

Ранее стало известно, что почти 1,1 млн человек получили баллы в первом розыгрыше программы «Миллион призов».

В свою очередь, организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

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