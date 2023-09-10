Дмитрия Артюхова переизбрали на пост губернатора ЯНАО
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона в Telegram.
«Стали известны результаты тайного голосования — большинство депутатов заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония вступления в должность состоится во второй половине дня.
Ранее президент России Владимир Путин предложил законодательному собранию ЯНАО три кандидатуры на должность губернатора региона.
Также глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии заявила, что на выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов.