Дмитрия Артюхова переизбрали на пост губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов переизбран на второй срок депутатами законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на должность губернатора региона.

Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона в Telegram.

«Стали известны результаты тайного голосования — большинство депутатов заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония вступления в должность состоится во второй половине дня.

Ранее президент России Владимир Путин предложил законодательному собранию ЯНАО три кандидатуры на должность губернатора региона.

Также глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии заявила, что на выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов.