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Путин предложил трёх кандидатов на должность губернатора ЯНАО

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Президент России Владимир Путин предложил законодательному собранию Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) три кандидатуры на должность губернатора региона.
Путин предложил трёх кандидатов на должность губернатора ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального заксобрания.

«Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев», — говорится в релизе.

Губернатора ЯНАО избирают депутаты регионального парламента тайным голосованием.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии заявила, что на выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов.

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