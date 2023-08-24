Путин предложил трёх кандидатов на должность губернатора ЯНАО
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба регионального заксобрания.
«Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев», — говорится в релизе.
Губернатора ЯНАО избирают депутаты регионального парламента тайным голосованием.
Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии заявила, что на выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов.